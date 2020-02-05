الفرنسي يربح 3.1 مليار ريال في 2019

قفزت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي خلال عام 2019 بنسبة 122 في المائة إلى 3.1 مليار ريال مقابل 1.4 مليار ريال تم تحقيقها في 2018. وبلغت ربحية السهم في 2019 نحو 2.6 ريال مقابل 1.17 ريال في العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع ارتفع صافي الدخل بنسبة 122.02% إلى انخفاض في مخصص الزكاة وضريبة الدخل. ومع ذلك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ايضاً بنسبة 9.43% نتيجةً لارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.09%، مدفوعاً بصافي دخل العمولات الخاصة، مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و دخل الأتعاب والعمولات وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في دخل المتاجرة وربح استثنائي بقيمة 97.3 مليون ريال من بيع جزء من الحصة الملكية في شركة أليانز السعودي الفرنسي خلال العام الماضي.