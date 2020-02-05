"إيرباص" توقف خط إنتاجها في الصين بسبب كورونا

أعلنت شركة إيرباص اس إي لصناعة الطائرات وقف خط إنتاجها في الصين في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيرباص القول اليوم الأربعاء إنه تم إغلاق المصنع الواقع في مدينة تيانجين بشرق العاصمة الصينية بكين، وذلك لأن القيود المفروضة على السفر تمثل تحديات لوجستية للشركة.

وأضافت أن الحكومة الصينية طلبت من المواطنين العمل من المنزل حينما يكون ذلك ممكنا.

وأوضحت الشركة في بيانها " إيرباص تقيم الوضع باستمرار وتراقب أي تأثيرات ثانوية محتملة على عمليات الانتاج أو توصيل الشحنات".

وأضافت" الشركة سوف تحاول التخفيف من حجم التأثيرات من خلال خطط بديلة إذا لزم الأمر".

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين قد ارتفعت إلى 490 شخصا على الأقل ، بحسب ما ذكرته السلطات الصحية الصينية اليوم.