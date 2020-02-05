"المشاريع المستقبلية" يستعرض 850 مشروعا تتجاوز قيمتها 600 مليار ريال

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن إطلاق النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في مدينة الرياض خلال الفترة 1 - 2 رجب الموافق 25 - 26 فبراير. ويعد المنتدى أكبر تجمع بالمملكة في قطاع المقاولات وستشارك في نسخة هذا العام 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة في المرحلة القادمة ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعا تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وتم الإعلان عن المنتدى في مؤتمر عقد اليوم في الرياض بحضور ملاك المشاريع التي سيتم استعراضها خلال المنتدى ورعاته.

ويعد منتدى المشاريع المستقبلية أحد مبادرات الهيئة التي تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمستثمرين والموردين والمطورين والبنوك وشركات التأمين ومراكز الدراسات والاستشارات وجميع المهتمين للاطلّاع على تفاصيل أهم المشاريع المستقبلية وأهم الفرص الاستثمارية التي توفرها. ومن ضمن ملّاك المشاريع المشاركين في النسخة الثانية من المنتدى 35 جهة حكومية وخاصة تمثل قطاعات إستراتيجية وحيوية متنوعة، من أبرزها النفط والصناعة والسياحة والترفيه والنقل والسكن والبنية التحتية والتعدين.

وأوضح المهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين في كلمته خلال المؤتمر أن المنتدى يمثل منصة فريدة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم ولتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وللجهات الداعمة لمعرفة توجه المشاريع للفترة المقبلة كما يمثل فرصة سانحة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المستقبليّة المطروحة من عدة جهات تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية فضلا عن أنه يمثل فرصة استثنائية لبناء العلاقات إذ يتيح للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة الأمر الذي يحسن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها وخلق شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.

ودعت الهيئة جميع المقاولين والمستثمرين والمهتمين بحضور جلسات المنتدى إلى التسجيل عبر الرابط (منتدى المشاريع المستقبلية). يشار إلى أن هناك عدة مؤشرات أكدت نجاح النسخة الأولى من المنتدى التي انعقدت في 2019 حيث بلغت نسبة رضا المشاركين في تلك النسخة 91% مما انعكس إيجابا على التفاعل من قبل الجهات المُهتمة للمشاركة في النسخة القادمة إذ ارتفعت نسبة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة من 23 جهة إلى 35 جهة وزادت القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة من 450 مليار ريال إلى أكثر من 600 مليار ريال وبحضور متوقع لما يقارب 2000 مقاول ومهتم بالقطاع.