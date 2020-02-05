السعودية واليونان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء

وقعت السعودية واليونان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها. ووقع المذكرة عن الجانب السعودي الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء وعن الجانب اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الخارجية خلال لقائهما بالرياض أمس بحضور السفير اليوناني لدى المملكة ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.

وعقب التوقيع أعرب كونستانتينوس فراجكوجيانيس عن تطلعه في أن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون. من جانبه أكد آل الشيخ أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء فضلا عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء بقيادة الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة.