"زين السعودية" تربح 485 مليون ريال في 2019 بارتفاع 46 %

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 485 مليون ريال بارتفاع 46% عن العام 2018.

وتعود هذه الزيادة الكبيرة في صافي الربح إلى - ارتفاع في الإيرادات بنسبة 11% بمبلغ 855 مليون ريال نتيجة للطلب المتزايد على منتجات وخدمات الشركة. كما أدى الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع في اجمالي الربح بمبلغ 544 مليون ريال. وانخفاض في المصاريف التشغيلية والإدارية بمبلغ 269 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 والذي بلغ تأثيره 491 مليون ريال

كما أدى ذلك إلى زيادة في الأرباح التشغيلية بمبلغ 292 مليون ريال قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء والاعباء التمويلية بمبلغ 636 مليون ريال وذلك من خلال اعتماد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 بالإضافة الى الاستحواذ على الطيف الترددي وشراء معدات. الجدير بالذكر أن الأرباح ما قبل الاعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) لهذا العام وصلت الى 3,822 مليون ريال مقابل 3,009 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 27% بمبلغ 813 مليون ريال والتي تمثل 46% من الإيرادات مقابل 40% خلال العام السابق.