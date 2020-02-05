"بنك البلاد" يربح 1.2 مليار ريال في 2019 بارتفاع 102 %

أعلن بنك البلاد عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31 (12 شهرا) حيث حقق صافي ربح بلغ 1.243 مليون ريال بارتفاع 102% عن العام 2018.

ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.5% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب العمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية. بالإضافة الى ذلك فقد انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 71.3% حيث أن 2018 يتضمن تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة من سنة 2006 وحتى نهاية السنة المالية 2017.

من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11% وذلك نتيجة للارتفاع في الاستهلاكات ومصاريف عمومية وإدارية ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى وقابلها انخفاض في مصاريف المباني والإيجارات.