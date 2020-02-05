تراجع أرباح "المراكز العربية" بنحو 110مليون خلال الربع الثالث لعام 2019

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المراكز العربية إلى 110.6مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 275.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 60%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-12-31 (تسعة أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 292 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 278.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 5%.



أما اجمالي الربح فبلغ 362 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 341مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 6%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 545.8مليون ريال، مقابل 548.7مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 0.5%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.14ريال، مقابل 1.15ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

انخفض صافي الربح بنسبة 59.9% إلى 110.6 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 275.8 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أحداث استثنائية ولمرة واحدة وهي :-

1. تكلفة التمويل: ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 95.2% أو ما يعادل 71.8 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق، ويعود ذلك إلى شطب رسوم بقيمة 63.5 مليون ريال متعلقة بإتمام صفقة حزمة تمويلية لإعادة تمويل ديون الشركة وذلك بشكل استثنائي خلال شهر نوفمبر من عام 2019م.

2. مخصص الزكاة: تضمنت فترة الربع الثالث من السنة المالية 2019م (المقارنة) عكس مخصص زكاة بقيمة 75.1 مليون ريال مما أثر بشكل إيجابي على صافي الدخل خلال فترة المقارنة.

• مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار: ارتفعت إلى 31.1 مليون ريال خلال الربع الحالي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار، والذي يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16).

كما انخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية بنسبة 46.9% ليبلغ 110.6 مليون ريال مقارنة بـ 208.2 مليون ريال خلال الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

أحداث استثنائية ولمرة واحدة :

1) ارتفاع تكلفة التمويل خلال هذا الربع بمعدل 117.8% أي ما يعادل 79.6 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى شطب رسوم بقيمة 63.5 مليون ريال متعلقة بإتمام صفقة حزمة تمويلية لإعادة تمويل ديون الشركة وذلك بشكل استثنائي خلال الربع الحالي.

• ارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار بنسبة 15.6%، أي ما يعادل 4.2 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، حيث قامت الشركة بتسجيل مصروفات فائدة منخفضة نتيجة إطلاق المركز التجاري "يوو ووك" في الرياض في نهاية الربع السابق.

• ارتفاع استهلاك أصول حق الاستخدام بنسبة 5.9% أو ما يعادل 2.3 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى احتساب مصروفات استهلاك أصول حق استخدام منخفضة خلال الربع السابق نتيجة إطلاق المركز التجاري "يوو ووك" في الرياض في نهاية الربع السابق.

وتراجع صافي الربح خلال الفترة الحالية بنسبة 0.5% ليبلغ 545.8 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2020 مقارنة بـ 548.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

• ارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2020 لتبلغ 83.0 مليون ريال، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار، والذي يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار بما يتماشي مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16).

وبالرغم من ذلك، فقد انخفضت تكلفة التمويل خلال الفترة الحالية بنسبة 20.2% لتبلغ 288.7 مليون ريال، أي ما يعادل 37.1 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى تسجيل تكاليف بقيمة 125.2 مليون ريال متعلقة بعملية إعادة تمويل ديون الشركة، والتي أتمتها الشركة في أبريل 2018م. ومن جانب آخر، فقد قامت الشركة بشطب رسوم التمويل الاستثنائية بقيمة 63.5 مليون ريال مقابل صفقة الحزمة التمويلية لإعادة تمويل ديون الشركة وذلك بشكل استثنائي خلال نوفمبر 2019م.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.

وقد أقر مجلس إدارة شركة المراكز العربية توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.90 ريال سعودي للسهم أو ما يعادل 9.0% من القيمة الإسمية للأسهم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأرباح الموزعة 427.5 مليون ريال سعودي موزعة على 475 مليون سهم.

ونجحت شركة المراكز العربية في إتمام حزمة تمويلية لإعادة تمويل ديون الشركة بقيمة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020م. وتضمنت الصفقة طرح وتسعير أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.9 مليار ريال (500 مليون دولار أمريكي)، وتقدم الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي عائد ثابت بمعدل 5.375%، وبمدة استحقاق 5 سنوات، وتمت تغطية الاكتتاب بمعدل 4 أضعاف، وذلك بالتزامن مع حصول الشركة على تصنيف ائتماني +BB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وBa1 من وكالة موديز. كما تضمنت الصفقة توقيع اتفاقية تسهيلات إجارة ومرابحة بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي) وتسهيلات مرابحة دوّارة مضمونة بقيمة 0.75 مليار ريال سعودي (200 مليون دولار أمريكي)، وذلك بشروط تمويلية ميسرة وآجال استحقاق أطول.