عمومية "اللجين" توافق على تعديل في النظام الاساسي لها

أعلنت شركة اللجين عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مدينة الرياض - فندق مداريم كروان قاعة منيرة - في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 04-02-2020 وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضورما نسبته 66.86% من رأس مال الشركة. وبناءاً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

وتمت الموافقة على نتائج جدول أعمال الجمعية التالية :

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة.

2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة.



علماً بأن الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي كانت بنسبة 71.81% من المساهمين المصوتين على القرار وبلغت نسبة الغير موافقين 28.18% والممتنعين نسبة 0.01%.

كما أن أن الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي كانت بنسبة 71.81% من المساهمين المصوتين على القرار وبلغت نسبة الغير موافقين 28.18% والممتنعين نسبة 0.01%.

