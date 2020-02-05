اتفاق أمريكي ياباني للتعاون في الطاقة والبنية التحتية

قالت الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان وقعتا اتفاقا للنهوض بالاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

أضافت الخزانة أن أكبر وثالث أكبر اقتصاد في العالم "سيعملان معا لمعالجة الحواجز التنظيمية والسوقية والقانونية التي تعوق استثمار القطاع الخاص وتطوير حلول مبتكرة لتعميق أسواق الدين الإقليمية من أجل مشاريع الطاقة والبنية التحتية."

تتضمن مذكرة التعاون التي وقعها وزير الخزانة الأمريكي ووزيرا الاقتصاد والمالية اليابانيان "حشد المستثمرين من المؤسسات" وتحسين أسواق تداول الغاز الطبيعي المسال وتدعيم الاستثمارات الثنائية.

يتزامن ذلك مع سعي إدارة ترمب لمنافسة مبادرة البنية التحتية الصينية الضخمة المعروفة باسم الحزام والطريق عن طريق حلول يقودها القطاع الخاص.

