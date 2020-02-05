26 صفقة خاصة على الأسهم المحلية في يوم بـ 90.8 مليون ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية تنفيذ 26 صفقة خاصة خلال تعاملات أمس بقيمة 90.8 مليون ريال على 3.47 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسة.

وجاءت أكبر الصفقات على مصرف الراجحي بقيمة 8.9 مليون ريال بسعر 59.3 ريال للسهم، فيما بلغت لشركة معادن قيمة 6.8 مليون ريال بسعر 37.2 ريال للسهم، في حين بلغت لاتحاد اتصالات 6.57 مليون ريال بسعر 23.28 ريال للسهم.

أما شركة سافكو، فبلغت 6.3 مليون ريال بسعر 66.6 ريال للسهم، والعربي 6.04 مليون ريال بسعر 23.4 ريال للسهم، ومجموعة صافولا 5.4 مليون ريال بسعر 31.4 ريال للسهم، والحكير 4.09 مليون ريال بسعر 26.7 ريال للسهم.

في حين بلغت القيمة المتداولة لشركة ينساب 3.9 مليون ريال لسعر 46.35 ريال للسهم، في حين بلغت لشركة بتروكيم 3.35 مليون ريال بسعر 21.6 ريال للسهم، وعاشر الصفقات على "معادن" بقيمة 3.5 مليون ريال بسعر 41.7 ريال للسهم.

وأغلقت السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 8140 نقطة، بارتفاع 28 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.38 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 160.4 مليون سهم، قبل فترة مزاد الإغلاق.

وسجلت سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2019 تنفيذ 2.3 ألف صفقة خاصة بقيمة 54.3 مليار ريال، بعدد أسهم بلغ 1.38 مليار سهم.

والصفقات التي تمت خلال عام 2019 تعد الأكبر منذ بدء الإعلان عن الصفقات الخاصة عام 2011، علما بأنها لم تشمل الصفقات المنفذة على وحدات الصناديق العقارية المتداولة.

وارتفعت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 بنحو 443 في المائة مقارنة بعام 2018 البالغة نحو عشرة مليارات ريال، إذ سجلت قيمة الصفقات الخاصة حينها أدنى مستوى سنوي منذ عام 2011. وشكلت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 نحو 33 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في تاريخ السوق البالغة 164.8 مليار ريال.



•وحدة التقارير الاقتصادية