إصدار رخص البناء إلكترونيا لمستفيدي الأراضي السكنية .. قريبا

تستعد وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير مزيد من التسهيلات لمستفيدي خيار "الأراضي السكنية" الذي يأتي ضمن الخيارات المتنوعة لبرنامج "سكني".
وبحسب مصادر "الاقتصادية"، تشمل التسهيلات إصدار رخص البناء بشكل إلكتروني وفوري عبر تطبيق وموقع "سكني"، في إطار تسريع تملك الأسر السعودية للمسكن الأول تماشيا مع مستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.
واستكملت وزارة الإسكان، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والأراضي خلال عام 2019 تطوير مئات المخططات الخاصة بالأراضي، وذلك من خلال تطوير 89 مليون متر مربع، توفر 72 ألف أرض سكنية، إضافة إلى تطوير 19 مليون متر مربع تتيح 15 ألف أرض، إلى جانب تصميم 91 مليون متر مربع لعدد 85 ألف أرض وذلك وفق معايير تصميمية وعمرانية مدروسة وبالتعاون مع أفضل الشركات الهندسية والمقاولين، مع مراعاة توافر المواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تم تسليم أكثر من 90 ألف أرض لمستفيدي برنامج "سكني"، شملت جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها. وتلزم عقود الأراضي المجانية بضرورة استكمال المستفيدين لإجراءات استخراج تصاريح بناء المسكن على الأرض خلال ستة أشهر من تسلمها، والبدء بالبناء خلال مدة لا تتجاوز عاما، واستكمال البناء خلال ثلاثة أعوام، علما بأن تلك الاشتراطات جاءت ضمن بنود العقد الإلكتروني الذي يتم توقيعه من المستفيدين، ويأتي في إطار الاهتمام بتسهيل رحلة التملك أمام المواطنين وتسريع بناء أراضيهم وفقا لرغباتهم، إذ يعنى هذا الإجراء بالمخططات مكتملة التطوير التي يمكن استخراج تصاريح للبناء عليها من البلديات في المدن والمحافظات، وفي حال تعذر إصدار الرخص لأسباب لا تتعلق بالمستفيد فإن المدة لا تحتسب عليه.
ويتيح "سكني" خيار "الأراضي السكنية" ضمن عدد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني، إذ شهد هذا الخيار إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال العام الماضي 2019، حيث تم استفادة نحو 90 ألفا من المواطنين من الأراضي المجانية، في الوقت الذي يستهدف البرنامج هذا العام 2020، إتاحة 180 مخططا عبر منصة "سكني" وتسليم 90 ألف أرض سكنية جديدة "الأراضي المجانية".
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