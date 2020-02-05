مؤشر قطاع البنوك السعودي يتفوق على نظيره في الأسواق الناشئة والشرق أوسطية .. ربح 15 %

حققت المصارف السعودية المدرجة، أفضل أداء لأحد مؤشرات القياس، الذي تتبع أداءها خلال العام الماضي، وعادت بمكاسب لمساهميها بلغت 14.96 في المائة، لتتفوق بذلك على أداء مؤشرات (قياس الأداء) لمصارف الأسواق الناشئة، وكذلك الشرق أوسطية.

وعادت مكاسب أداء مؤشر قطاع البنوك السعودي بربح تعدى المرتين، ما حققه مؤشر قياس أداء مصارف الأسواق الناشئة عن الفترة نفسها وهو 7.14 في المائة.

وكان العامل الأكبر الذي دعم المصارف السعودية هو الانضمام إلى أهم مؤشرات الأسهم العالمية، التي حملت معها تدفقات مالية من المستثمرين الأجانب نحو أكبر بورصات الشرق الأوسط.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات كل من مؤشرات قياس الأداء التابعة لـ"إم. إس. سي. آي" MSCI، وكذلك "بلومبيرج إنتليجنس"، فحقق مؤشر "إم. إس. سي. آي" لمصارف الأسواق الناشئة مكاسب بلغت 7.14 في المائة (تم تطوير هذا المؤشر في 1998)، في حين حقق مؤشر "إم. إس. سي. آي" للأسواق الناشئة المتمركزة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"، مكاسب بنهاية 2019 بلغت 12.72 في المائة.



أهمية مؤشرات القياس

ومعلوم أن المستثمرين في سوق الأسهم، وكذلك شركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات، من أجل مقارنة أداء قطاع معين "كالمصارف" أو مصرف واحد بأداء مؤشر لدولة ما أو منطقة جغرافية محددة.

ومن المتعارف عليه مع شركات إدارة الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به. والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر بتلك الصناديق على قياس أرباح أو خسائر الصندوق، وفقا لمؤشر قياس يعتد به.

وكانت "فوتسي" قد أعلنت في مارس 2018 عن ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية عقب استيفائها متطلبات الانضمام.

وتم ضم السوق على خمس مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق، بدأت في 18 مارس 2019، وستنتهي في مارس 2020. كما تم ضم السوق السعودية كذلك إلى مؤشر "إم. إس. سي. آي" على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو 2019 والمرحلة الأخرى في 28 أغسطس 2019.



الودائع المجانية تقلل استدانة المصارف

حتى مايو 2019، تصل نسبة الودائع المجانية في القطاع المصرفي إلى 62 في المائة بحسب حسابات "بلومبيرج إنتليجنس"، وبسبب تركيبة الودائع النادرة في القطاع المصرفي السعودي (نظير ما يجري عالميا من ازدياد نسبة الودائع الزمنية على حساب نظيرتها من الودائع تحت الطلب)، لا تشعر معظم المصارف السعودية بالحاجة إلى الاستدانة (التي يكون أجل استحقاقها من متوسط إلى طويل الأجل)، سواء بإصدار أدوات دين أو الحصول على قروض.

ولو فعلت ففي الغالب ستكون الاستدانة بالعملة الصعبة، وذلك من أجل المشاركة في القروض المجمعة للجهات الحكومية، التي تكون مقومة بعملة الدولار.

ومن ضمن الأبحاث النادرة، التي توثق تلك العلاقة بين الودائع المجانية والحاجة إلى الاستدانة، هو تقرير "موديز" الذي أشار إلى أنه وبنهاية سبتمبر 2018، وصل إجمالي أحجام عمليات التمويل عبر الأسواق (أي الاستدانة) إلى 6 في المائة من إجمالي أصول المصارف السعودية الملموسة، (وفي الغالب جاء ذلك عبر الاستدانة قصيرة الأجل من سوق النقد)، مقارنة بنسبة 22 في المائة للمصارف الكويتية، و17 في المائة للمصارف الإماراتية.



أداء المصارف الإسلامية

من ناحية أخرى، أظهر رصد "الاقتصادية"، أن أداء مؤشر "بلومبيرج إنتليجنس" الخاص بالمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط (الذي يضم 13 مصرفا إسلاميا)، تفوق على مؤشر "إم. إس. سي. آي" للبنوك العاملة في الأسواق الناشئة خلال 2019، وجاء الأداء المتميز بفعل المصارف الإسلامية العاملة في الخليج، التي حققت أسهمها ارتفاعات ملحوظة بسبب عدة عوامل، منها الانضمام لعدة مؤشرات عالمية. وعلى الرغم من أن أسهم المصارف الإسلامية سجلت تراجعا طفيفا منذ مايو 2019، بسبب انخفاض أسعار النفط حينها، إلا أنها أنهت العام الماضي بمكاسب لمصلحة مؤشرها بلغت 9.85 في المائة مقارنة بـ7.14 في المائة لمؤشر مصارف الأسواق الناشئة الذي تأثر بالحرب التجارية العالمية.

الودائع الادخارية

وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب، وودائع زمنية وادخارية، وأخيرا ودائع شبه نقدية، وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية.

والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋلى المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لديه، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.

وشهدت ودائع القطاع المصرفي منذ 2019 توجه بعض العملاء (ولا سيما من الشركات والجهات الحكومية) لنحو الودائع الزمنية أو الادخارية التي يحصل العميل على فائدة أو ربح لقاء إيداع أمواله لدى المؤسسة المالية لفترة معينة من الزمن.

ويعتمد مقدار الفائدة على تلك الودائع على أجل الاستحقاق وما إذا كان "السايبور" مرتفعا أو منخفضا خلال الفترة الزمنية المستهدفة، علما بأن "الودائع الادخارية"، يتم احتسابها ضمن معادلة احتساب نسبة الودائع إلى القروض.

وتفاعلت معظم المصارف في السعودية مع جهود الدولة، لرفع نسبة الادخار بين المواطنين، وذلك بعد أن وفرت للعملاء من صيرفة الأفراد حسابات ادخارية، وكذلك منتجات متنوعة تصب في الادخار.

ومعلوم أن معدل الادخار لدى الأسر السعودية يعد من أقل المستويات المسجلة عالميا، وتتكثف الجهود من أجل رفع نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم، وذلك إلى 29 في المائة خلال 2020.

وكذلك الأمر بالنسبة لتحفيز نسبة الادخار للأسر من الدخل المتاح، ورفعها من 6.2 في المائة إلى 7.5 في المائة، وزيادة الأنواع المتاحة من منتجات الادخار من 4 إلى 9 منتجات، وبما يمكن بالتالي من تنمية إجمالي المدخرات المحققة في منتجات الادخار من 315 مليار ريال كما كانت في عام 2016 إلى 400 مليار ريال في عام 2020.



الحسابات الرقمية

وبحسب تحليل وحدة الأبحاث الخاصة بـ"بلومبيرج"، فبلغت نسبة ما يعرف بـ"الحسابات الجارية وحسابات التوفير" 67 في المائة خلال 2018 في القطاع المصرفي السعودي، مقارنة بـ65 في المائة في 2016.

وتشير "بلومبيرج انتليجنس" إلى أن البنوك التي تمتلك شبكة واسعة من الفروع تستطيع بنجاح رفع مستويات الودائع تحت الطلب، أو (ما يعرف بالودائع المجانية).

في حين قد تضطر المؤسسات المالية الأخرى للتنافس بينها من أجل رفع حصتها من الودائع الأخرى غير المجانية، وهي الودائع الزمنية.

وفي الإطار ذاته ومن أجل زيادة التنافس على ودائع العملاء، أصبحت معظم المصارف المحلية توفر خدمة فتح الحساب للعملاء الأفراد بطريقة رقمية عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الموبايل، وذلك من أي مكان وخلال وقت قصير دون الحاجة إلى زيارة الفرع للتوقيع على مستندات لفتح الحساب.



تكلفة التمويل

ومع بيئة الفائدة المتدنية، تشتد المنافسة بين البنوك العاملة في المملكة، لاجتذاب ودائع العملاء المجانية، عبر تكثيف الحملات الإعلانية الخاصة بتحويل الراتب الشهري للمؤسسة المالية المراد الانتقال لها. وبحسب ورقة بحثية لـ"الراجحي كابيتال"، تصل تكلفة التمويل للقطاع المصرفي السعودي إلى 1.19 في المائة بنهاية الربع الأول من 2019، وتساعد الودائع المجانية التي لا يدفع البنك عليها عوائد، في تخفيض تكلفة تمويل المؤسسة المصرفية وتعزيز أرباحها.

أسعار الفائدة

وتلقى الاقتصاد السعودي أخبارا إيجابية في 2019، وذلك بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات، الأمر الذي أسهم في خفض تكاليف التمويل على الأفراد والشركات.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تحليلا في الخامس من يناير أظهر خلاله رصد الصحيفة أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية وهي أربعة آجال، تراجعت بمستويات كبيرة منذ بداية 2019 حتى آخر يوم للعام الماضي، إذ بلغ نطاق التراجع ما بين 24.9 في المائة إلى 30.9 في المائة، وبذلك فإن السوق المالية استقبلت العام الجديد وآجال السايبور مسجلة تراجعات بين 71 نقطة أساس إلى 104 نقاط أساس عن الفترة نفسها.

وكسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر، التي تعد العمود الفقري لمعظم قروض الشركات والأفراد وتستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.30 في المائة لتغلق مع آخر يوم من العام الماضي عند 2.23 في المائة، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر إلى 74 نقطة أساس أي ما يعادل 24.9 في المائة عن الفترة نفسها.



* وحدة التقارير الاقتصادية