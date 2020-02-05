ولي العهد يوجه بتبني مبادرتين لتعزيز الأمن السيبراني العالمي .. حماية الأطفال وتمكين المرأة

قال الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه بتبني مبادرتين لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، تشملان حماية الأطفال، وتمكين المرأة.

وأوضح الأمير فيصل في كلمته خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني ‏ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، أن مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني، تشمل إطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

وأشار إلى أن المبادرة الأخرى فهي لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

وقال، "إن المملكة تدرك حجم التحديات الكبيرة والمتجددة، التي تواجهها دول العالم مع التوسع والاستخدام الكبير للتقنية والاعتماد عليها في مسارات الحياة اليومية للمجتمعات وفي الطاقة والإنتاج الصناعي، والخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات والخدمات الطبية والإنسانية والبحث العلمي وغيرها من الخدمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية؛ ما يستوجب تعزيز الأمن السيبراني". وزاد أن المملكة تشهد مسيرة تحديث وتطوير كبرى، وذلك وفق رؤية المملكة 2030 التي رسمت التوجهات والأهداف، للوصول إلى المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، فتأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وما تجده من دعم كبير شاهد ونموذج لهذا التحديث المواكب لروح العصر ومعطياته.

وأكد ثقته بأن المنتدى سيقدم للعالم نتائج خبرات الدول، وخلاصة تجاربها في مجال الأمن السيبراني بما يعزز الثقة وروح المسؤولية المشتركة بين الدول، ويدعم تنميتها واقتصادها.

وقال، إن المنتدى يتيح فرصا لتبادل الخبرات وامتزاج الأفكار في هذا الجانب الأمني المهم للدول والمجتمعات، ولمناقشة أفضل الممارسات الدولية، وأهم المستجدات، داعيا المنتدى إلى أهمية استعراض التحديات والصعوبات ومكافحة الجرائم السيبرانية، التي تواجه الدول والمنظمات والأفراد في مجال الأمن السيبراني في العالم، وأن يشهد تنسيقا وتعاونا دوليا لما فيه خدمة الأمن السيبراني العالمي.

من جانبه، قال الدكتور خالد السبتي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: "في ظل النمو المطرد الذي تشهده قدرات السعودية في مجال الأمن السيبراني، علينا توظيف خبراتنا لما فيه فائدة للمجتمع الدولي، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والحملات التوعوية الملائمة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، حيث تشير الدراسات إلى تزايد المخاطر السيبرانية، وتزايد الجرائم في حق الأطفال وتزايد أعداد الذين يقعون ضحية لحالات الاستغلال والابتزاز والاحتيال والتأثير الفكري عبر الإنترنت، ولذا فهناك ضرورة ملحة تقع على المجتمع الدولي للنظر إلى هذه المبادرة على أنها خطوة إيجابية بالغة الأهمية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهدافها ".

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في تمكين المرأة في الأمن السيبراني، التي تدعو إلى تكثيف الجهود لتشجيع المرأة ودعمها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من الحصول على التعليم والتأهيل المطلوبين لتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء قطاع الأمن السيبراني، ولتتبوأ المناصب القيادية فيه، وسيكون لبرامج تعزيز دور المرأة وتمكينها في الأمن السيبراني أهمية كبيرة وإضافة نوعية لجودة وتنوع المهارات في الأمن السيبراني، علاوة على الإسهام في تقليص نقص المهارات والمواهب في الأمن السيبراني على المستوى الدولي.

من جهته، أوضح الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن الأمن السيبراني أضحى إحدى أولويات الدول في عالمنا اليوم، حيث إن الأمر يتطلب تكثيف الجهود الدولية والعمل المشترك، لتحقيق أعلى درجات الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن أهمية المنتدى تتعزز على المستوى الوطني، لتزامنه مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وأكد العيبان أن تبني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني، يؤكد حرصه على خدمة الإنسانية من خلال الإسهام الفاعل في حماية الأجيال القادمة وتحصينها ممن يستهدفون النشء في العالم السيبراني المفتوح. وأشار إلى أن مبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تعد دعما كبيرا للجهود المبذولة في هذا المجال، مثمنا هاتين المبادرتين اللتين سيكون لهما أثر جلي في حماية المجتمعات وتعزيز مستوى الأمن السيبراني العالمي حاضرا ومستقبلا. وأكد أن تسجيل أكثر من 3500 مشارك في هذا المنتدى، يدل على حرص المجتمع الدولي وتزايد الوعي بأهمية الموضوعات التي يتناولها المنتدى، وذلك بمشاركة أكثر من 120 متحدثا من أبرز قيادات الأمن السيبراني وخبرائه وذوي العلاقة، الذين سيقدمون خلاصة تجاربهم وتبادل الأفكار والخبرات عبر أكثر من 50 جلسة. وقال: "إن المنتدى سيسلط الضوء على مواضيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني بما يعزز الأبحاث في هذا المجال وبما يدعم قدرات التحكم والسيطرة والرصد وتحليل المعلومات ومواكبة التطورات السريعة في هذا العالم المتجدد". بدوره، قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إن التجارة الإلكترونية تتغير بوتيرة متسارعة يجب مواكبتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف القصبي خلال حديثه عن الأمن السيبراني كممكن للنمو الاقتصادي: "نتطلع لعمل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص لرفع الوعي بالأمن السيبراني لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتأثر أكثر من غيرها بالهجمات السيبرانية، وتقديم خدمات وحلول تقنية آمنة مقاومة". وأوضح أن المملكة أنشأت كيانات جديدة، ونفذت أكثر من 400 إصلاح، لتعزيز بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وحققت المرتبة الأولى عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير البنك الدولي.

وزاد: "نتطلع بالأمن السيبراني لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر أكثر من غيرها بالهجمات السيبرانية، وتقديم خدمات وحلول تقنية آمنة مقاومة".

من ناحيته، قال المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن من المتوقع أن يمثل الاقتصاد الرقمي ربع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوها إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة بمواجهة تحديات الثورة الصناعية.

وأوضح السواحة، أن الأمن السيبراني يواجه أكبر المخاطر والتحديات، وفق آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر، مشيرا إلى أن التحدي يهدد قيمة اقتصادية تفوق ستة تريليونات دولار أي ما يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول مجموعة العشرين.

وقال، "إن المنتدى يبدأ الحوار مع قادة التحول الرقمي وقادة الفكر في الأمن السيبراني وقادة مجموعة العشرين لرسم مبادئ الاستراتيجية لمجابهة التهديدات العالمية من خلال ثلاثة مبادئ وهي: مشاركة أفضل الممارسات والمعلومات لفضاء سيبراني آمن، وإعادة تعريف الثقة بين الدول وعالم الأعمال، وبناء الكوادر السيبرانية لغد آمن ومستقبل مزدهر". وقال، إن مبادرة ولي العهد الأولى قريبة جدا من قولبنا وتتعلق بتأمين عالم سيبراني آمن لأطفالنا، حيث يمكننا أن نصل إلى حد أدنى من التنمر والاعتداء لحماية هذا الفضاء الذي يوجدون فيه، كما ينبغي أن نركز على المرأة ونطلق مبادرة المرأة في عالم الأمن السيبراني. وأضاف أنه "من منطلق هاتين المبادرتين والحوار والشراكة مع الجميع فإننا على ثقة تامة بإمكانية النجاح وتحقيق فرص القرن الـ21 بتمكين المرآة والناس، وأن نحمي العالم الفيزيائي والرقمي وأن نحقق نجاحا جديدا". وقال، إن المملكة قد رفعت من قدراتها وإمكاناتها في مجال الأمن السيبراني خلال الأعوام الأخيرة، وهي مصنفة في المركز الـ13 دوليا بحسب مؤشر الأمم المتحدة GCI لتصنيف الدول ومدى التزامها بالأمن السيبراني. وهي تتطلع إلى تأكيد مكانتها الريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.