طلبيات المصانع الأمريكية تسجل أكبر زيادة في عام ونصف

زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بأعلى وتيرة في حوالي عام ونصف العام في ديسمبر، لكن ضعف إنفاق الشركات على المعدات يشير إلى أفق محدود لانتعاش قطاع الصناعات التحويلية، حتى مع تحسن ثقة الشركات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن الطلبيات على سلع المصانع ارتفعت 1.8 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 2018. وجرى تعديل بيانات نوفمبر بالخفض لتظهر تراجع الطلبيات 1.2 في المائة بدلا من 0.7 في المائة في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبيات المصانع 1.2 في المائة في ديسمبر.

ونزلت طلبيات المصانع 0.6 في المائة في 2019. وارتفعت شحنات السلع المصنعة 0.5 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.3 في المائة في نوفمبر.

وقالت الحكومة أيضا إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، التي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، انخفضت 0.8 في المائة في ديسمبر بدلا من تراجع 0.9 في قراءة الشهر الماضي.

وهبطت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تُستخدم لحساب إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.3 في المائة في ديسمبر بدلا من تراجع 0.4 في المائة في القراءة السابقة.