"بي.بي" ترفع إنتاجها من النفط الصخري في أمريكا 125% خلال 2019

ارتفع إنتاج بي.بي من النفط الصخري بالولايات المتحدة 125% في 2019 مقارنة بالعام السابق، إذ كثفت الشركة الإنتاج في أعقاب الاستحواذ بقيمة 10.5 مليار دولار على أصول بي.إتش.بي أواخر 2018.

وارتفع إنتاج النفط بقطاع بي.بي للنفط الصخري، المعروف باسم بي.بي.إكس إنرجي، إلى 124 ألف برميل يوميا في 2019 من 55 ألف برميل يوميا قبل عام.

وارفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2175 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من 1705 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

كما رفعت الشركة التوزيعات النقدية وأعلنت استكمال برنامج لإعادة شراء أسهم في مؤشر علي الثقة في أنشطة النفط والغاز التي تسجل نموا في آخر أيام عمل الرئيس التنفيذي بوب دادلي.

وقفزت أسهم الشركة أكثر من أربعة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم وتتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي فيما يزيد عن عام بعدما تجاوزت الأرباح التوقعات للربع الثاني عشر على التوالي.

وجاءت توزيعات المساهمين بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الأخير من العام 26 بالمئة، والتي تخطت التوقعات بسهولة، وتكاليف بقيمة 2.7 مليار دولار.

وأعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية 2.57 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي لتتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته الشركة بتسجيل 2.1 مليار دولار.

وتقل النتائج عن الأرباح المحققة قبل عام عند 3.5 مليار دولار ولكنها تزيد عن 2.3 مليار في الربع الثالث.