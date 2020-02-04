الأسهم السعودية تغلق مرتفعة مدعومة بأداء "البنوك" والسيولة عند 3.6 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على إرتفاع طفيف بعدما تراجعت خلال الجلستين الماضية، ودعمت البنوك من أداء السوق بالاضافة إلى سابك وجبل عمر.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.3 في المائة أو ما يعادل نحو 25 نقطة ليغلق عند مستوى 8138 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.57 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 148.5 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 164.1 ألف صفقة.

في حين ارتفع أسهم بنك الجزيرة بنحو 2 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعماله للعام 2019، والتي حققت نموا بنحو 162 في المائة، لتبلغ الأرباح الصافية 991 مليون ريال.

وتصدرت أسهم شركة الفخارية المكاسب حيث ارتفعت بنحو 5.9 في المائة، تلاه أسهم ساب تكافل للتأمين بإرتفاع بلغ 4.6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 114 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 69 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم الكابلات الخسائر وبالنسبة الدنيا، تلاه شركة اسمنت أم القرى والذي تراجع بنحو 5.8 في المائة.

وكان سوق نمو قد تراجع بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.4 في المائة، وبتداولات عند 8.57 مليون ريال وذلك عبر تداول 193.7 ألف سهم.