مجلس الوزراء : الموافقة على إنشاء 11 هيئة .. ووزير الثقافة رئيسا لمجالس إدارتها

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم خلال الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة على إنشاء 11 هيئة جديدة على أن يترأس وزير الثقافة مجالس إدارتها إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي والاتصال الهاتفي مع محمود عباس رئيس فلسطين وما جرى خلاله من تأكيد لموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله.

وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. مشيرا إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة؛ ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002، معربا عن تقديرها لجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين. وأكد المجلس أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وتابع مجلس الوزراء القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية وضرورة التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للنزاع يكون على أساسها حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة.

واطلع المجلس على ما صدر في ختام أعمال الدورة 15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي "إعلان واغا دوغو" في بوركينا فاسو من تأكيد لتمسكها بالمبادئ الأساسية للمنظمة ومواصلة الإسهامات الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي ورفض كل الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية التي تستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء عد الدعم المالي الذي قدمته المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وتعهدت به المملكة على مدار 3 سنوات قادمة تعبيرا عن تقدير المملكة للدور الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية وحماية المواقع الدينية وامتدادا لدور المملكة في نشر المحبة والسلام ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف.

ونوه مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى بالرياض وبتوجيه ولي العهد بتبني مبادرتين منه لخدمة الأمن السيبراني العالمي وهما "حماية الأطفال في العالم السيبراني" و "تمكين المرأة في الأمن السيبراني" وذلك في إطار ما تشهده المملكة من مسيرة التحديث والتطوير وفق رؤية 2030 التي رسمت التوجهات والأهداف للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وإلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية وإدراك حجم التحديات المتجددة في دول العالم مع التوسع في استخدامات التقنية في جميع مسارات الحياة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقارير السنوية لوزارات (البيئة والمياه والزراعة والاقتصاد والتخطيط "المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة" والنقل) والهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة "سابقا" والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة السوق المالية عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين السعودية وزامبيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وناميبيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمشيخة الإسلامية في كوسوفا.

5 - تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين السعودية وأثيوبيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - إنشاء الهيئات التالية : (الأدب والنشر والترجمة - المتاحف - التراث - الأفلام - المكتبات - فنون العمارة والتصميم - الموسيقى - المسرح والفنون الأدائية - الفنون البصرية - فنون الطهي - الأزياء) وتفويض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

7 - تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانيا) من قراره رقم (229) وتاريخ 2/7/1431 وذلك بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير" منه وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقا للإجراءات المتبعة ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة إن لزم ذلك إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".



الترقيات

1 - ترقية فهد العبدالجبار إلى (مستشار شرعي) بالمرتبة 15 بوزارة العدل.

2 - ترقية سليمان الرهيف إلى (مستشار شرعي) بالمرتبة 14 بوزارة العدل.

3 - ترقية المهندس فهد حسينان إلى (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 - ترقية المهندس أحمد السليم إلى (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5 - ترقية محمد الشهري إلى (خبير جيولوجي) بالمرتبة 14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

6 - ترقية وليد بافقيه إلى (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة 14 بوزارة الإعلام.

7 - ترقية عبدالرحمن المسلم إلى (مستشار ثقافي) بالمرتبة 14 بوزارة الإعلام.