"الإسكان" : 2.2 مليون أسرة في السعودية تملكت منازلها حتى منتصف 2019

أكد مركز البيانات والرصد الاسكاني التابع لوزارة الاسكان أن عدد الأسر التي تملكت منازلها حتى منتصف 2019 بلغ 2.285.786 أسرة

وأظهر الإصدار الجديد للنشرة الذي يستند في بياناته على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة نموا واضحا في مؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنحو 3.6% خلال الفترة بين 2017 و 2019 ليرتفع المؤشر إلى 62.08% في منتصف 2019 حيث بلغ عدد الأسر المتملكة للمساكن في 2017 نحو 2.100.129 أسرة و 2.172.198 أسرة في 2018.

وأشارت النشرة إلى أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال 2019 بلغ 321 ألف وحدة وتصدرت الرياض القائمة بنحو 69 ألف وحدة وحلت مكة المكرمة ثانيا بأكثر من 87 ألف وحدة فيما اكتمل بناء 330 ألف وحدة في العام نفسه تتصدرها مكة المكرمة بأكثر من 90 ألف وحدة والرياض ثانيا بأكثر من 70 ألف وحدة فيما جاءت الشرقية ثالثا بأكثر من 38 ألف وحدة جاهزة للاستخدام.

وحول خصائص المساكن المملوكة للأسر السعودية فقد بلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من نوع (فيلا) نحو 29.75% حتى منتصف 2019 فيما مثلت المساكن من نوع (شقق) والمشغولة بأسر سعودية نسبة 43.74% خلال نفس الفترة في مختلف المناطق في الوقت الذي استمر النمو الاقتصادي لقطاع الإسكان في الربع الثالث من 2019 إذ جاءت مساهمة الأنشطة العقارية رابعا في الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 9.9% من الناتج المحلي غير النفطي. كما تضمنت النشرة إحصائيات الربع الرابع من 2019 لأسعار العقارات السكنية حيث شهد الرقم القياسي للقطاع العقاري السكني استقرار نسبي من أواخر 2018 واستمر إلى نهاية 2019 ليقف عند 83.3%.

واختتمت النشرة موضوعاتها بإبراز النتائج القياسية في نمو القروض العقارية السكنية بالمقارنة بين عامي 2018 و 2019 مدفوعة بالدور الفاعل لبرنامج الإسكان في تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع وإسهامه في تمكين المواطنين من التملّك السكني عبر توفير الكثير من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة.