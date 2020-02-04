الأسهم اليابانية تغلق مرتفعا مع التقاط أسواق الصين الأنفاس

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء لتمحو الخسائر المبكرة بعدما صعدت الأسهم الصينية بشكل ما بعد تهاويها في الجلسة السابقة، ولكن المعنويات تظل هشة إذا يخشى المستثمرون التكاليف الاقتصادية والبشرية المتصاعدة لتفشي فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.49 في المائة إلى 23084.59 نقطة مرتفعا من أقل مستوى في عشرة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وصعدت الأسهم الصينية 2.47 في المائة اليوم ولكن جاء ذلك بعد خسائر تزيد عن ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة عند فتح أسواق البر الرئيسي لأول مرة منذ عطلة السنة القمرية الجديدة التي جرى تمديدها، وخلال هذه الفترة اضطربت الأسواق المالية جراء الانتشار السريع للفيروس.

