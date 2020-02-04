"الدريس": زيادة هامش الربح ‏لمحطات الوقود ومراكز الخدمات ابتداء من 4 فبراير

إلحاقاً لإعلان شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) المنشور بموقع تداول بتاريخ 01 أكتوبر 2019 بشأن موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة ‏على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد (15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 ‏هللات للتر ، و5 هللات للديزل بدلاً عن 3.5 هللة للتر) مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات ‏على المستهلك النهائي.

واكدت الشركة أنه إعتباراً من تاريخ 4 فبراير 2020م تم بدء الحجز على الكميات المطلوبة من شركة أرامكو بالهامش الجديد المبين أعلاه.

أما بخصوص الأثر الرجعي لتعديل الهامش ، فإنه حتى تاريخه لم تظهر نتيجة تطبيق الألية المستلمة من شركة أرامكو لإستلام الأثر الرجعي وجاري العمل معهم على إنهائها.

وسيبدأ تأثير هذا التغير إعتباراً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م ، إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمبيعات الفعلية من المحروقات .

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

