"بنك الجزيرة" يربح 991 مليون بنهاية عام 2019

قفز صافي الربح لبنك الجزيرة إلى 991 مليون ريال خلال العام 2019م، مقابل 378.3ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 162%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31-12-2019 (12شهر).

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 162% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006م إلى 2017م. علاوة على ذلك هناك ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 12% و ذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي الارباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة و صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية و صافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الادوات المالية ودخل العمليات الأخرى. قابله ارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 12% وذلك بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء و رواتب الموظفين وما في حكمها و صافي مخصص خسائر الإئتمان و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف العمليات الأخرى, قابله انخفاض في مصاريف الايجارات والمباني.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة التمويل والاستثمارات 2.05مليار خلال العام الماضي، مقابل 1.9مليار ريال خلال العام قبل الماضي بارتفاع 8%.

أما إجمالي ربح العمليات فبلغ 2.97مليار خلال العام السابق، مقابل 2.66مليار ريال خلال العام قبل السابق بزيادة 11.7%.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال العام الماضي 49.66مليار ريال، مقابل 40.89مليار ريال خلال العام قبل السابق بارتفاع 21.4%.

وبلغت ربحية السهم بالريال 1.21ريال خلال العام الماضي، ومقابل 0.5ريال خلال العام قبل السابق.

وإبتداءاً من الربع المنتهي في يونيو 2019م، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قام البنك بتغيير سياسته المحاسبية لإثبات الزكاة وضريبة الدخل. حيث قام البنك بإثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل للعام 2019م وتعديل العام 2018م. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

خلال الربع الرابع من العام 2018م، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017م، مقابل دفع مبلغ 551.5 مليون ريال سعودي. كما تتضمن قائمة الدخل المعدلة للعام 2018م أثر هذه التسوية.

حيث أن قائمة الدخل المعدلة تتضمن الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية حيث انخفض صافي الدخل المعلن عنه للعام 2018م بنحو 622 مليون ريال سعودي، وانخفضت ربحية السهم من 1,33 ريال سعودي إلى 0,50 ريال سعودي.

اضافة الى ما تم ذكره, تم اعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض السنة الحالية.