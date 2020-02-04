"هيئة السوق" توافق على تعديل قائمة أعمال شركة بيت النمو المالية

تقدمت شركة بيت النمو المالية إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإضافة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، والترتيب، وتقديم المشورة. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإضافة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، والترتيب، وتقديم المشورة لتصبح بعد التعديل: إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
أسواق الأسهم- السعودية
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