الطلب الصيني على النفط يتراجع 20 % .. و «سينوبك» تقلص إنتاج المصافي 600 ألف برميل يوميا

قالت أربعة مصادر مطلعة أمس، إن "سينوبك الصينية" أكبر شركة تكرير في آسيا، أبلغت منشآتها بتقليص الإنتاج هذا الشهر نحو 600 ألف برميل يوميا في ظل تأثر الطلب في الوقود بفعل الفيروس التاجي الآخذ في الانتشار.

وبحسب "رويترز"، يعادل الخفض نحو 12 في المائة من متوسط إنتاج شركة التكرير التابعة للدولة العام الماضي. كما قالت مصادر مطلعة على أوضاع قطاع الطاقة الصيني إن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا أي 20 في المائة من إجمالي الطلب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني، بحسب "الألمانية".

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تراجع الطلب الصيني يمكن أن يكون أقوى ضربة لأسواق النفط من الأزمة المالية العالمية، التي تفجرت في خريف 2008 وأدت إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على الطاقة. كما أن التراجع الصيني هو أقوى ضربة مفاجئة للأسواق منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة.

ومن المحتمل أن يدفع هذا التراجع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من غير الأعضاء إلى خفض الإنتاج مجددا، في الوقت الذي تدرس فيه هذه الدول عقد اجتماع طارئ خلال الشهر الحالي لدراسة الموقف وعدم الانتظار إلى الموعد المقرر لاجتماع أوبك يوم 9 آذار (مارس) المقبل. وقد تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ أربعة أشهر.