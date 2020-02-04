ألمانيا تسجل أكبر فائض لميزان المعاملات الجارية في العالم بـ293 مليار دولار

قال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية اليوم، إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا ظل الأكبر في العالم العام الماضي على الرغم من التوترات التجارية.

وبحسب "رويترز"، تقدر حسابات إيفو الفائض في ميزان المعاملات الجارية الألماني، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، عند نحو 293 مليار دولار في 2019.

وهذا هو العام الرابع على التوالي، الذي يسجل فيه الحساب الجاري لألمانيا فائضا هو الأكبر في العالم. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بفائض بلغ 194 مليار دولار، وفقا لحسابات إيفو.

ويحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية منذ أعوام ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على عمل مزيد لزيادة الناتج المحلي الإجمالي والواردات كوسيلة لتقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو في مناطق أخرى.

منذ انتخابه، دأب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على انتقاد صادرات ألمانيا القوية.

إلى ذلك، ذكر الاتحاد التجاري الألماني (إتش دي إي) اليوم، أن عديدا من المستهلكين في ألمانيا ما زالوا يحجمون عن الإنفاق بسبب الشكوك حول التطور المستقبلي للاقتصاد، وفقا لـ"الألمانية".

وأشار الاتحاد إلى أن "كثيرين ينشئون لذلك احتياطيات مالية، ليكونوا مستعدين للفترات المالية المتوترة المحتملة خلال العام".

ولا يتوقع الاتحاد لذلك أن يوفر الاستهلاك الخاص قوة دفع كبيرة للاقتصاد الكلي في الأشهر المقبلة.

وقد انخفض مؤشر الاستهلاك التابع للاتحاد إلى 99.18 نقطة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عامين على الأقل. ويستمر الركود خلال شباط (فبراير) الجاري.

ويعكس المؤشر توقعات المستهلكين للأشهر الثلاثة المقبلة، ويستند إلى مسح شمل نحو ألفي شخص.