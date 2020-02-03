«تداول» في المرتبة الـ 20 بين بورصات العالم من حيث السيولة .. تقدمت 7 مراكز بدعم «أرامكو»

تقدمت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" سبعة مراكز عالميا بين أكبر البورصات من حيث قيمة الأسهم المتداولة "السيولة" خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) السابق له، بدعم من إدراج شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ20 عالميا من حيث السيولة المتداولة في السوق خلال شهر ديسمبر 2019، مقارنة بالمرتبة 27 في شهر نوفمبر من العام ذاته.

وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في السيولة المتداولة خلال ديسمبر الماضي بين الـ20 سوقا الأعلى في السيولة عالميا، حيث ارتفعت سيولة الأسهم المحلية بنسبة 95 في المائة، لتبلغ 30.1 مليار دولار "نحو 113 مليار ريال" خلال شهر ديسمبر، مقارنة بنحو 15.4 مليار ريال خلال شهر نوفمبر السابق له.

جاء ذلك عقب إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من شهر ديسمبر الماضي، ما ضاعف تقريبا السيولة المتداولة في السوق، بدعم أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 1.88 تريليون دولار "7.05 تريليون ريال" وفق إغلاق السهم بنهاية ديسمبر الماضي عند 35.25 ريال "9.4 دولار".



الـ 20 الكبار



جاء ترتيب أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث قيمة التداول خلال شهر ديسمبر الماضي، بصدارة بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ1.21 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 1.13 تريليون دولار، تلتها بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ1.06 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 3 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 1.09 تريليون دولار.

ثالثا بورصة شنزو "الصين" بـ980 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 34 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 730 مليار دولار، ثم بورصة شنغهاي "الصين" بـ634.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 42 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 447.5 مليار دولار.

في المركز الخامس جاءت بورصة طوكيو "اليابان" بـ403 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 8 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 438.4 مليار دولار، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ155.1 مليار دولار، منخفضة بنسبة 5 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 164 مليار دولار.

سابعا بورصة كوريا الجنوبية بـ154.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 65 في المائة عن نوفمبر البالغ 438.4 مليار دولار، ثم بورصة يورونكست "أوروبا" بـ147.1 مليار دولار، منخفضة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر البالغ 157.1 مليار دولار.

وحلت هونج كونج "الصين" تاسعا بـ142.7 مليار دولار، متراجعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 156 مليار دولار، ثم بورصة تورنتو "كندا" بـ117.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر البالغ 111.1 مليار دولار.

وفي المركز الـ11 حلت بورصة فرانكفورت "ألمانيا" بـ108.8 مليار دولار، منخفضة بنسبة 8 في المائة عن نوفمبر البالغ 118.8 مليار دولار، ثم بورصة البرازيل بـ105.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 24 في المائة عن نوفمبر البالغ 85.1 مليار دولار.

والـ13 جاءت البورصة الوطنية للأسهم "الهند" بـ95.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 17 في المائة عن نوفمبر البالغ 115.3 مليار دولار، ثم بورصة تايوان بـ85.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 3 في المائة عن نوفمبر البالغ 83 مليار دولار.

وحجزت البورصة الأسترالية المرتبة الـ15 بـ79.9 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 7 في المائة عن نوفمبر البالغ 74.6 مليار دولار، ثم بورصة سويسرا بـ73.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 80.6 مليار دولار.

والـ17 بورصة إسطنبول "تركيا" بـ45.6 مليار دولار، متراجعة بنسبة 16 في المائة عن نوفمبر البالغ 39.4 مليار دولار، ثم بورصة مدريد "إسبانيا" في المركز الـ17 بـ42.3 مليار دولار، متراجعة بنسبة 2 في المائة عن نوفمبر البالغ 43.1 مليار دولار.

وفي المركز الـ19 جاءت بورصة جوهانسبرج "جنوب إفريقيا" بـ31.75 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 29.1 مليار دولار، والـ20 سوق الأسهم السعودية "تداول" بقيمة تداول 30.1 مليار دولار خلال ديسمبر 2019.

*وحدة التقارير الاقتصادية