خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليونان

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم جلسة مباحثات رسمية مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان. وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق) وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومحمد الجدعان وزير المالية وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين وعصام بن بيت المال سفير السعودية لدى جمهورية اليونان.

كما حضرها من الجانب اليوناني وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس وكونستانتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الخارجية وأيوانيس تاغيس سفير اليونان لدى السعودية والفريق ألكساندروس دياكوبولوس مستشار الأمن القومي وعدد من المسؤولين.