قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا سوف تجري تغيرا مماثل للتحول إلى الرجل الخارق لتصبح بطلا خارقا" للتجارة الحرة، مضيفا أنها ليست في حاجة للقبول بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاتها بشأن العلاقة التي سوف تجمعها ببروكسل بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن التجارة العالمية في حاجة لدولة مستعدة لتقديم نفسها كبطلة للتجارة الحرة.
وأوضح أن التجارة العالمية في حاجة لدولة على استعداد لتصبح بطلا خارقا" يدافع عن حق سكان الأرض في البيع والشراء بحرية فيما يينهم".
وقال " المملكة المتحدة على استعداد للقيام بهذا الدور".
- جونسون: بريطانيا سوف تكون بطلا خارقا في التجارة وليست في حاجة لقواعد الاتحاد الأوروبي
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- جونسون: بريطانيا سوف تكون بطلا خارقا في التجارة وليست في حاجة لقواعد الاتحاد الأوروبي
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