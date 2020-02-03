الأسهم السعودية تغلق على تراجع وتسجل أدنى مستوى في نحو 7 أسابيع

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع وللجلسة الثانية على التوالي، فيما سجل المؤشر العام أدنى إغلاق في نحو 7 أسابيع.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.55 في المائة أو ما يعادل نحو 45 نقطة ليغلق عند مستوى 8112 نقطة، ويأتي ذلك بضغط رئيسي لقطاع البنوك ثم قطاع المواد الاساسية وكذلك أداء سهم "اس تي سي".

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.9 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 151.23 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 181.6 ألف صفقة.

في حين تراجعت أسهم بنك سامبا بنحو 2.6 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعماله للعام 2019، والتي حققت نموا بنحو 30 في المائة

وتصدرت أسهم شركة عسير المكاسب حيث ارتفعت بنحو 8.1 في المائة، تلاه أسهم الجوف الزراعية بإرتفاع بلغ 4.8 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 79 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 103 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم مجموعة السريع الخسائر بنحو 4.2 في المائة، تلاه شركة عطاء والذي تراجع بنحو 4 في المائة وذلك بعدما ارتفع السهم لأربع جلسات متتالية.

وسجل سهم "اس تي سي" أدنى مستوى في نحو 14 شهرا، حيث لازال يتراجع بعد إعلان نتائج أعماله للربع الرابع والتي تراجعت بنحو 22.3 في المائة على أساس سنوي، فيما فقد السهم خلال الفترة نحو 9 في المائة من سعره السوقي.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 3.8 في المائة، وبتداولات عند 12.89 مليون ريال وذلك عبر تداول 257.9 ألف سهم.