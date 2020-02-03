أوراكل تضيف مراكز بيانات في 5 دول وتضع هدفا جديدا للعام 2020

قالت أوراكل اليوم إنها أضافت مراكز بيانات سحابية جديدة في خمس دول وتستهدف أن يكون لديها مراكز في 36 موقعا بنهاية 2020، إذ تتسابق مع شركتي أمازون.كوم ومايكروسوفت على حصص السوق.

وبعد بداية مضطربة في مجال الحوسبة السحابية، تطرح أوراكل، مزود برمجيات الشركات المخضرم، جيلها الثاني من الأنظمة السحابية، حيث تشغل مراكز بيانات ويؤجر العملاء مساحات منها.

وبحسب فوريستر للأبحاث، فإن خدمات أمازون ويب ومايكروسوفت هما أكبر فاعلين بحصة تتجاوز ثلثي السوق العالمية في 2019، لكن أوراكل تحاول استقطاب الزبائن من خلال توسيع نطاقها الجغرافي.

وأضافت أوراكل اليوم مراكز في جدة بالسعودية وأوساكا باليابان وملبورن بأستراليا ومونتريال بكندا وأمستردام بهولندا.

وتخطط الشركة لإضافة منطقة ثانية في السعودية هذا العام، واثنتين في الإمارات.