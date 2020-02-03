آى.اتش.اس ماركت: الصناعة البريطانية تنهي أطول تراجع منذ الأزمة المالية

أظهر مسح اليوم أن القطاع الصناعي في بريطانيا تخطى أطول فترة تراجع منذ الأزمة المالية الشهر الماضي، مدعوما بنتائج الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الأول، لكن ضعف الطلب الأوروبي والقلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدا من التفاؤل.

وصعد مؤشر آى.اتش.اس ماركت/سي.آى.بي.اس لمديري المشتريات إلى 50 نقطة من 47.5 في ديسمبر ، بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية لشهر يناير عند 49.8، بما تشير إلى أن المؤشر في نطاق الانكماش.

وقالت آى.اتش.اس ماركت "انحسار مستويات الضبابية السياسية عقب الانتخابات العامة قاد إلى تعاف بسيط للطلبيات الجديدة وثقة الأعمال واستقرار أحجام الإنتاج".

قراءة ديسمبر هي ثاني أقل قراءة منذ 2012. وظل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي دون الخمسين نقطة منذ مايو أيار وهي أطول مدة منذ 2009.