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أسواق الأسهم- السعودية

3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 21.5 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 21.5 مليون ريال على 702.01 ألف سهم تمت على 3 بنوك مدرجة في السوق الرئيسية

في حين أغلق السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 8112 نقطة، بتراجع بلغ 44 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.8 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 150.5 مليون سهم، وذلك قبل فترة المزاد.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

ساب

30.8

238,512

7,346,170

العربي

26

250,541

6,514,066

السعودي الفرنسي

35.85

212,962

7,634,688
 
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