"سينوبك" الصينية تقلص إنتاج المصافي 600 ألف برميل بسبب "كورونا"

قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، أبلغت منشآتها بتقليص الإنتاج هذا الشهر حوالي 600 ألف برميل يوميا في ظل تأثر الطلب على الوقود بفعل الفيروس التاجي الآخذ بالانتشار.

يعادل الخفض نحو 12 بالمئة من متوسط إنتاج شركة التكرير التابعة للدولة العام الماضي.