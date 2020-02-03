"سينوبك" الصينية تقلص إنتاج المصافي 600 ألف برميل بسبب "كورونا"

قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، أبلغت منشآتها بتقليص الإنتاج هذا الشهر حوالي 600 ألف برميل يوميا في ظل تأثر الطلب على الوقود بفعل الفيروس التاجي الآخذ بالانتشار.
يعادل الخفض نحو 12 بالمئة من متوسط إنتاج شركة التكرير التابعة للدولة العام الماضي.
أخبار الشركات- عالمية
- "هيونداي" تطرح نسخة جديدة كليا من السيارة "سوناتا" في كوريا الجنوبية
- "أمازون" تشتري 100 ألف سيارة كهربائية من "ريفيان" لتوصيل الطلبات
- "تويوتا" تعلن سحب أكثر من 2.4 مليون سيارة هجينة
- "هوندا" تغلق مصنع سيارات في بريطانيا خلال 2022 وخسارة 3500 وظيفة
- بسبب مخاوف من مادة مسرطنة.. وقف توزيع دواء "زانتاك"
- حملة مقاطعة السياحة إلى اليابان تهبط بأسهم شركات الطيران الكورية الجنوبية
- شركات طيران تتحول إلى تصاميم صغيرة.. رحلات مربحة ومخاطر تجارية أقل
- مؤسسا "جوجل" يحصلان على منحة تقاعد بملياري دولار
- رئيس "أودي": انتشار السيارات الكهربائية يعني اندثار بعض العلامات التجارية
- "فورد" تسحب أكثر من مليون سيارة من الأسواق
أضف تعليق