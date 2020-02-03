"الأحساء للتنمية": زيادة رأس المال إلى 737.3 مليون ريال للاستحواذ على "السلام الطبية"

أعلنت شركة الاحساء للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

- القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (490,000,000) ريال وبعد الزيادة تمثل (737,320,690) ريال.

- عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (49,000,000) سهم وبعد الزيادة تمثل (73,732,069) سهم بزيادة بنسبة (50.47%).

- سبب زيادة رأس المال: الاستحواذ على كامل حصص الشركاء في (شركة السلام للخدمات الطبية) الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من (شركة الاحساء للتنمية) بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 24,732,069 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها (شركة السلام للخدمات الطبية) كلاَ حسب نسبة ملكيته.