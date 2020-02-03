عقار جديد يمنع حساسية الفول السوداني لدى الأطفال

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إصدار علاج جديد لحساسية الأطفال من الفول السوداني.

وأطلق العلماء اسم AR101 أو بولفورزيا على العلاج المناعي عن طريق الفم للحد من حالات حساسية الفول السوداني الشديدة وخطورتها على حياة المرضى التي تراوح أعمارهم بين 4 و 17 عاما، بحسب صحيفة "يو إس فود ريسيورتش".

وأظهرت دراسة شارك فيها 551 مريضا، أن ثلثي المرضى تراوح أعمارهم بين 4

و17 عاما تعافوا من مسببات الحساسية، وتمكنوا من تناول 600 ميلجرام من الفول السوداني دون أعراض.

وأكد العلماء ضرورة أن يتناول المريض الدواء يوميا لتجنب أي أعراض حساسية لتناول الفول السوداني، موضحين أنه لا يعالج الحساسية وإنما يحمي منها. وحذر صانعوه من أن يؤدي استخدامه في العلاج إلى الإصابة بحساسية مفرطة.

لهذا، يستمر المرضى الذين يتلقون العلاج الجديد في تجنب تناول الفول السوداني وعدم تضمينه النظام الغذائي الخاص بهم.