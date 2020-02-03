تصميم "فيسبوك" الجديد .. خلفية أقل تشويشا وأيقونات ساطعة

منحت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، فرصة استثنائية لعدد محدود من مستخدمي موقعها الشهير حول العالم، لتجربة تصميمها الجديد كليا لسطح المكتب، قبل اعتماده رسميا خلال الشهرين المقبلين.

ويمتاز التصميم الجديد بأنه بخلفية أقل تشويشا، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعا. وقال بعض المستخدمين إنه يتشابه إلى حد كبير مع تصميم موقع "تويتر"، بحسب "سبوتنيك".

وفي حال كنت من المستخدمين المحظوظين، فسترى رسالة من "فيسبوك" تسألك إن كنت ترغب في مطالعة "فيسبوك الجديد"، وفي حال موافقتك فيستم نقلك مباشرة إلى التصميم الجديد.

ويمنح "فيسبوك" مستخدميه الحرية في العودة إلى التصميم التقليدي والحالي، في حال عدم إعجابهم بالشكل الجديد.

ويتضمن تصميم "فيسبوك" الجديد، ميزة "الوضع المظلم"، المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الذكية.

وتسعى "فيسبوك" من خلال عرضها الحصري لبعض مستخدميها، إلى معرفة ملاحظاتهم أو عيوب في التصميم الجديد، من أجل حلها، قبل أن تطرحه الشركة رسميا قبل حلول فصل الربيع.

ويفتقر تصميم "فيسبوك" الجديد ميزة مهمة، وهي عدم القدرة على تضمين المنشورات embed، التي هي مفيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك أصحاب المدونات.

وكانت شركة "فيسبوك" نوهت للمرة الأولى بتغيير تصميم موقعها، في شهر نيسان (أبريل) 2019.

ويأتي التصميم الجديد لموقع "فيسبوك"، في الوقت الذي تحاول فيه الشبكة الاجتماعية الأشهر، التي تضم نحو 2.5 مليار مستخدم شهريا، تجاوز خلافات عديدة متعلقة بانتهاك الخصوصية.