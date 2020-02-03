كفيف لـ20 عاما يستعيد بصره إثر حادث سيارة

استعاد رجل بولندي أعمى بصره إثر تعرضه لحادث سيارة، عن معبر للمشاة، بحسب "سبوتنيك".

وكان يانوس جوراي قد أصيب بالعمى منذ 20 عاما، حيث يعاني مشكلات في شبكية عينه اليمنى، فيما كانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.

وبعد أن صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. إضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت القصير، التأمت جميع الإصابات التي لحقت به.

وقال الأطباء إن "الآثار الجانبية" للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأن رأسه ارتطم أولا على غطاء السيارة ثم ارتطم مرة أخرى على الأسفلت.

وحاول الأطباء تحديد السبب الدقيق لما حدث وأدى إلى استعادة المريض بصره، عبر بحث لهم، إلا أن المريض رفض المشاركة في البحث والتجاوب معهم.