"تويتر" يتيح الإبلاغ عن المعلومات الانتخابية المضللة

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقبلة، بحسب "الألمانية".

ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن أي محتوى يعتقدون أنه يشتمل على معلومات خطأ بشأن مكان وطريقة التصويت في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. كما يمكن الإبلاغ عن المحتوى الذي يستهدف تخويف أو منع شخص ما من التصويت".

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين، الإبلاغ عن أي ادعاء بعلاقة غير حقيقية أو ارتباط غير صحيح بمرشح أو بمسؤول منتخب أو بحزب سياسي أو بمؤسسة حكومية من أجل التأثير في قرار الناخبين عبر المحتوى الذي يمكن أن تبثه هذه الحسابات عبر "تويتر".

وقالت شركة تويتر إن، "هذه الخاصية جزء مهم في جهودنا لضمان صحة وسلامة المحادثات بشأن الانتخابات عبر تويتر في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في الهند وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه ستتم إتاحة هذه الأداة في "اللحظات الأساسية" من الانتخابات.

ويتوقع أن قد يكون هذا الإجراء جزءا من استراتيجية موقع التواصل الاجتماعي العملاق لتجنب أي فوضى في ظل الحديث عن استخدام عملاء روس المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للتأثير بطريقة غير قانونية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.