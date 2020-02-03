تحذير من "إنستجرام" .. موقع للتفاخر الاجتماعي يسبب الإدمان

حذرت كاتبة ألمانية من إدمان موقع "إنستجرام" الخاص بمشاركة الصور، موضحة أن استخدامه قد يتحول إلى إدمان، بحسب "الألمانية".

وقالت الكاتبة الشابة نينا شينك (27 عاما)، "من يقضي ساعتين على إنستجرام يوميا، يعد مدمنا... إذا كانت اهتماماتك الحياتية تقتصر على ذاتك فحسب، وإذا كنت تحيا لأجل أن يترك آخرون علامة إعجاب على صورك، فلا يمكن أن يكون ذلك أمرا صائبا"، لافتة إلى أن ذلك يعني أن "إنستجرام" يسبب الإدمان أكثر من السجائر.

وأوضحت أن موقع "فيسبوك" تأسس للإبقاء على التواصل مع الأصدقاء، وتم تأسيس موقع "لينكد إن" من أجل التطور الوظيفي، واستدركت قائلة، "لكن على إنستجرام ليس هناك شيء آخر غير جذب انتباه الآخرين... لهذا السبب نتحول جميعا إلى متسكعين، ولا يسود أي شيء سوى التفاخر الاجتماعي".

يذكر أن شينك ستطرح كتابا يوم الجمعة المقبل يحمل عنوان "إلغاء المتابعة - كيف يدمر إنستجرام حياتنا".

من جانب آخر، أجريت دراسات عديدة حول رواد مواقع التواصل الاجتماعى وعلاقاتهم بحساباتهم، وكانت أكثر النتائج بروزا هي أن موقع "إنستجرام" هو السبب الرئيس للاكتئاب من جهة، ومعالج له من جهة أخرى، إضافة إلى كون الموقع قد يكون مصدرا ماديا لكثير من الأشخاص.

ويعد "إنستجرام" الشبكة الاجتماعية الكبرى لمشاركة الصور والفيديوهات على محيط واسع من العالم، وذلك بسبب الفلاتر التي يمكن استخدامها لتخصيص الصور كي تظهر على النمط الذي يميز الشخص عن الآخرين.

ونوهت الدراسات بأن الأشخاص الذين لا يملكون عددا كبيرا من المتابعين ويقومون بنشر صورهم دون أن يحصلوا على الإعجابات، فإنهم يتأثرون سلبيا وبدرجة كبيرة من الأشخاص الذين يملكون عددا كبيرا من المتابعين، لدرجة أن 90 في المائة يصابون بحالة اكتئاب حسب بعض الإحصاءات التي نشرت في مواقع التواصل.