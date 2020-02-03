تاجر غاز مسيل للدموع: منتجنا يساعد على حفظ النظام

يقول وارن كاندرز: "في بعض النواحي كنت تظن أن العالم قد جن جنونه، لكن العالم دائما ما يكون مجنونا"، محولا شكوى بشأن ناشطين طاردوه عندما كان عضوا في مجلس إدارة متحف ويتني للفن الأمريكي في الصيف الماضي، إلى شرح للجوانب التي جذبته إلى العمل الذي لفت انتباههم.

مستشار الاستحواذ لمرة واحدة، الذي أخذ مهاراته في عقد الصفقات وبنى سلسلة من متاجر النظارات بقيمة 450 مليون دولار، يصف نفسه في سيرته الرسمية بأنه "مستثمر أمريكي وصناعي ومحسن".

لكن وظيفته الرئيسية هذه الأيام هي إدارة سفاري لاند Safariland، وهي شركة مدعومة من KKR لتوريد المعدات لقوات الشرطة، ووحدات التخلص من القنابل، والمحققين في مسرح الجريمة. والسبب في أن منصبه نائبا لرئيس متحف نيويورك قد اجتذب التمحيص هو أن بعض إيرادات الشركة، البالغة 500 مليون دولار سنويا، تأتي من بيع الغاز المسيل للدموع.

في أواخر عام 2018 أطلق عملاء أمريكيون عبوات غاز مسيل للدموع زودتهم بها "سفاري لاند" على مجموعة تضم أطفالا كانوا يحاولون عبور الحدود الأمريكية المكسيكية بالقرب من تيخوانا.

لاحظ كاندرز ذات مرة أن شيخوخة السكان ستكون جيدة لبائعي النظارات مثل سلسلة "بنسون آي كير" Benson Eyecare التي باعها في عام 1996. وهو يرى كذلك قوى طويلة الأجل تدفع صناعة "الأسلحة الأقل فتكا" التي اشتراها من عائدات "بنسون".

يقول: "في رأيي كلما أصبح العالم أصغر، سيكون هناك مزيد من الصراع، وطبيعة الصراع هي أن كثيرا منه سيكون حول كيفية تفاعلنا مع بعضنا بعضا وكيف نحمي أنفسنا". لكن لم يكن الأمر كذلك حتى تم استخدام الغاز المسيل للدموع على بعد ثلاثة آلاف ميل تقريبا من منزله في قرية جرينتش، حين اكتشف كاندرز مدى قرب هذا الصراع من موطنه.

نشر نحو 100 موظف من متحف ويتني خطابا، ردا على الاشتباكات الحدودية، وبخوا فيه قادة المتحف لعدم تفكيرهم في قطع العلاقات مع أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين اعتبروا أنه "متواطئ" في عمليات الظلم. آدم واينبرج، مدير المتحف، حث الموظفين على الاحترام المتبادل، لكن النشطاء اختاروا منزل كاندرز، جاعلين عائلته تشعر بالتهديد وتطلب من ضباط الشرطة حمايتها من المحتجين - وكثير منهم يستخدمون منتجات "سفاريلاند".

في تموز (يوليو)، استقال كاندرز، معربا عن أسفه "للبيئة السامة" التي نسبها إلى الخطاب العام الأمريكي المنقسم. بدأ اسمه يظهر في مقالات حول علاقة المؤسسات بالجهات المانحة المثيرة للجدل، إلى جانب أسماء بعض أفراد عائلة ساكلر، المتهمين ببناء ثرواتهم من المواد الأفيونية التي أدت إلى أزمة في البلاد.

يقول كاندرز إنه لا يشعر بأي تقارب مع عائلة ساكلر. لديه وجهة نظر أوسع حول القيادة في الوقت الذي "تحتل فيه أعلى الأصوات عناوين الصحف"- وتنشأ قضية تؤدي إلى تسوية الحسابات. يرد بقوة، قائلا إن متحف ويتني "كان لديه قادة ضعفاء للغاية". ويدعي أن مجموعة هامشية "غير مطلعة" سمح بأن يكون لها تأثير لا تستحقه، لأن المسؤولين التنفيذيين في متحف ويتني فشلوا في قيادة نوع من النقاش كان يمكن أن يسد الهوة بين وجهات نظره وآرائهم حول منتجات سفاري لاند.

هل كان عليه أن يلعب دورا أكبر في استضافة مثل هذا النقاش؟ أجاب: "هذا سؤال مثير للاهتمام"، قبل أن يقول إن المتظاهرين كانوا متطرفين للغاية في مواقفهم بحيث كان من المستحيل مقابلتهم في منتصف الطريق. كاندرز، وهو يهودي استخدمت إسرائيل الغاز المسيل للدموع من شركته في الأراضي الفلسطينية، يعتقد أن بعض الناشطين كانوا مدفوعين بمعاداة السامية. عندما طلب من متحدث باسم متحف ويتني الرد على اتهامات كاندز، امتنع المتحدث عن التعليق. لكنه قال إن كاندرز يتحدث بصراحة لأنه يخشى أن المجتمع سيعاني "قضايا حقيقية" إذا لم يشجع القادة الناس على الاستماع إلى بعضهم بعضا.

يقرأ من وثيقة كتبها لصقل أفكاره: "القيادة تدور حول إيجاد ثقافة وبيئة، والعمل معا (بحيث) يمكننا جميعا من خلال المناقشة والجدال الوصول إلى مكان أفضل - وإذا كان لأي سبب من الأسباب لا يمكننا التوفيق بين خلافاتنا، يمكننا على الأقل احترام وجهة نظر بعضنا بعضا". عندما يتعلق الأمر باختلافات المجتمع حول منتجاته، يقول: "مهمتنا غير سياسية".

ليس هذا هو ما يراه في "سفاري لاند" النقاد مثل جوشوا وونغ، الناشط الديمقراطي في هونج كونج، الذي دعا في (آب أغسطس) الماضي إلى حملة لإنهاء بيعها أسلحة السيطرة على الحشود لقوات الشرطة في الإقليم. لكن كاندرز يقول إن مبيعاتها خارج الولايات المتحدة تلبي جميع بروتوكولات وزارة الخارجية.

هل هو مرتاح لكل السياق الذي استخدمت فيه منتجاته؟ يقول: "لا أستطيع أن يكون لي رأي في ذلك"، لكنه يرى أن منتجاته تشجع النظام المدني. "إذا نظرت إلى جميع أنحاء العالم من باريس إلى هونج كونج إلى تشيلي، في غياب هذه المنتجات الأقل فتكا، ستكون النتائج مختلفة تماما".

شركة سفاري لاند هي إحدى بقايا "آرمر هولدينجز" Armor Holdings، وهي مورد للجيش الأمريكي بدأ كاندرز في بنائها قبل هجمات 11/9 وباعها لشركة BAe مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2007. بعد ذلك إعادة شراء شركة توريد معدات إنفاذ القانون في عام 2012 مقابل 124 مليون دولار.

الهدف الذي يقع في قلب تلك الشركة، الذي أصبح جوهر رسالة قيادته، أضحى واضحا لكاندرز قبل أكثر من 20 عاما عندما ذهب لزيارة ما كان يعرف آنذاك بـ"أمريكا بودي إيكويبمينت" American Body Equipment. بينما كان في جولة داخل مصنع الشركة على حافة مستنقع مملوء بالتماسيح في جاكسونفيل، ولاية فلوريدا، سأل النساء اللائي يعملن على خياطة سترات واقية من الرصاص لماذا يذهبن للعمل كل يوم.

أجبن جميعا تقريبا أنهن على علاقة أو معرفة بأفراد من الشرطة يردن الحفاظ على سلامتهم. تدعي الشركة أن أكثر من ألفين من المختصين في السلامة العامة هم على قيد الحياة اليوم بسبب معداتها، ويدعو كاندرز بانتظام ضباط الشرطة الذين نجوا من عمليات إطلاق نار إلى مخاطبة الموظفين.

يقول: "عندما يتم إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وهو يرتدي منتجاتنا، يتم إعلامنا على الفور. المصنع يتوقف عن العمل ويجتمع الجميع. نقرأ (الاسم) بصوت عال لأن من المهم جدا أن يعرف موظفونا سبب قدومهم إلى العمل كل يوم ولماذا هو مهم".

ويسأل: "كيف يمكنك إدارة 600 شخص؟ إنها ثقافة".

عند سؤاله عن بطله وقدوته في القيادة، أجاب: "ونستون تشرتشل. لقد فهم التهديدات بوضوح (...) شعر دائما أن العلوم والتكنولوجيا والرياضيات ستكون المفتاح لإطلاق سلامتنا في المستقبل (...) وأخذ على عاتقه المشاركة في هذا المستقبل بنشاط. لا يمكنك أن تكون قائدا إذا جلست وأنت تنتظر". وقال إن الهندسة المعمارية كانت ستكون مهنته لو لم يكن رئيسا تنفيذيا. "درست في معهد الهندسة المعمارية والدراسات الحضرية في أواخر السبعينيات (...) أدركت أن كوني مهندسا معماريا مهمة صعبة للغاية لأن لديك عملاء ولديك غرائز إبداعية لكنك تكون محكوما بما يريده شخص آخر. إذا كان يمكنك الجمع بين الأشياء ودمجها وجعلها مميزة، فهذا أمر مثير للاهتمام".

وأوضح أن أول درس تعلمه في القيادة كان من خلال أول وظيفة حصل عليها (وظيفة صيفية في الكلية) تولى فيها إدارة 20 عاملة من أصل إسباني في منشأة لتصنيع البلاستيك المقولب بالحقن.

قال: "كنا نعمل في نوبة آخر الليل من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة الثامنة صباحا ولم أكن أتحدث كلمة واحدة بالإسبانية. ما تعلمته إذن هو أهمية الاستماع. اكتسبت الصبر والتواضع. وتعلمت مدى صعوبة عمل أولئك النساء".