المضحي: للمخرج لقطات .. ولـ VAR أخرى

استغرب عبدالعزيز المضحي، رئيس نادي العدالة، تأخير البت من الاتحاد السعودي لكرة القدم على الاحتجاج الذي تقدم به ناديه ضد الاتحاد، بعد التعادل بينهما دون أهداف، ضمن المرحلة الـ15 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال لـ"الاقتصادية": رفعنا الاحتجاج بشكل رسمي لاتحاد القدم، بعد مراجعته قانونيا لكن الجهات المختصة لم ترد علينا حتى الآن، أعتقد أن جميع الأمور واضحة ولا تحتاج إلى التأخير".

وكان العدالة، قد سلم ورقة باليد لمراقب مباراته مع الاتحاد، اعتراضا على عدم نظامية مشاركة لاعبي الاتحاد الأجانب، في ظل وجود الصربي بريجوفيتش الذي لم يغادر النادي، ليرتفع عدد أجانب العميد إلى ثمانية في ظل مشاركة كل من البرازيليين مارسيلو جروهي، رومارينهو، جوناس جوميز دي سوزا، وبرونو أوفيني، إلى جانب الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري، والمغربي كريم الأحمدي.

وعن التعادل الذي انتهت عليه مباراة العدالة مع الأهلي 1/1، ضمن الجولة الـ16 لدوري المحترفين، قال "حدثت أخطاء تحكيمية في اللقاء منها ركلة جزاء التي لم تحتسب في آخر دقيقة منها إضافة إلى جانب هدف ملغى وغيرها من الأخطاء التي حدثت وأضرت بفريقنا"، موجها لومه إلى غرفة حكام تقنية الفيديو المساعد الـ"VAR"، مطالبا بتكليف حكام على درجة عالية من الكفاءة، وقال "نحن على ثقة بأن هذه التقنية لم تتم الاستعانة بها في البطولات السعودية إلا لمساعدة الحكم في مهمته للخروج بالمباريات بأدنى معدل من الأخطاء لكن الذي يحدث في بعض الأحيان يكون العكس فالمشكلة ليست فيها بل في العنصر البشري وإذا عدنا مثلا لمخرج المباريات فهو يعيد جميع اللقطات ولكن الموجودين في غرفة التحكم يراجعون لقطات أخرى"، مشددا على أن المشكلة الأخيرة لهم مع حكام الـ "VAR"، ليست الأولى من نوعها في الموسم الحالي.

وقدم المضحي، شكره لجماهير العدالة، على حضورهم ومؤازرتهم للفريق، وقال "عدد الحضور الجماهير المعلن في لقاء الأهلي، بلغ 15304 متفرجين، لكني أؤكد أنه أكثر من ذلك بكثير خاصة أن التذاكر نفدت مع وجود كثير من الجماهير خارج الملعب ولم تتمكن من الدخول إلى الملعب".