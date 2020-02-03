بامعوضة قد يلحق بالصائغ

أغلق البارحة باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الأهلي خلفا للمهندس أحمد الصائغ، إلى جانب قيد الناخبين التي لم يتقدم لها إلا عبدالله مؤمنة، وعضوية كل من ياسر محروس، الدكتور عمر إبراهيم، خالد الشهري، طريف حلواني، خالد النهاري، ياسر علاقي، وطارق خليفة.

وسيبدأ اليوم فحص وإعلان القائمة الخاصة بمؤمنة وأعضاء مجلس إدارته والناخبين، على أن يكون غدا الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

من جهة أخرى، أوضحت المصادر أنه قد تم تأجيل اجتماع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، بالمدرب السويسري كرستيان جروس إلى اليوم، لمناقشته في تذبذب مستويات فريقه آخرها التعادل أمام العدالة 1/1 في الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تشير المصادر إلى إلغاء عقده.

وأشارت إلى أن هناك تغييرات في إدارة كرة القدم بإعفاء المدير التنفيذي أحمد بامعوضة من منصبه.

ميدانيا، عاود الفريق تدريباته أمس استعداد لمواجهة الاتفاق الخميس المقبل في الجولة الـ17 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أدت القائمة الأساسية التي شاركت أمام العدالة تدريبات استشفائية، فيما أجرى البقية تمارين لياقية وتكتيكية.

وواصل الثنائي السوري عمر السومة، وعبدالفتاح عسيري برنامجهما التأهيلي المعد لهما مسبقا بإشراف الجهاز الطبي في النادي.