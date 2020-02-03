تدريب النصر .. حديد وتكتيك وترحيب

أوضحت المصادر أن البرتغالي روي فيتوريا؛ مدرب فريق النصر لكرة القدم، استقر على إمكانية الحذف والإضافة إلى القائمة التي سيخوض بها مشوار الأصفر في دوري أبطال آسيا، بداية من لقاء السد القطري، في الـ 11 من شباط (فبراير) المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة استناداً إلى اللوائح المنظمة للمسابقة.

وحوت قائمة فيتوريا؛ من العناصر الأجنبية: الحارس الأسترالي براد جونز، المغربيان عبدالرزاق حمدالله، نورالدين أمرابط، والبرازيلي جوليانو، إلى جانب عبدالعزيز الدوسري، وخالد الغنام المنضمين حديثاً للنادي، يُضاف إليهما ثلاثي المواليد: عبدالفتاح آدم، مختار علي، وأيمن يحيى، بعد أن تلقت إدارة النادي تطمينات قارية بتأمين مشاركتهم في دوري أبطال آسيا، اعتماداً على جواز السفر مع إسقاط شرط البطاقة المدنية.

وسيكون أمام النصر، فرصة للتغيير في قائمته باستبدال أي لاعب قبل خمسة أيام من موعد لقاء السد؛ أي في السادس من الشهر الجاري بحسب اللوائح المنظمة لدوري أبطال آسيا.

وحظي الغنام؛ بترحيب خاص من اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وتمنوا له التوفيق وسط أجواء لم تخلُ من المزاح، في الوقت الذي أظهر فيه برفقة الدوسري؛ جاهزيتهما للظهور الأول أمام الفتح، ضمن المرحلة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولو من على دكة البدلاء.

وكان فيتوريا؛ قد طالب اللاعبين بنسيان التعادل مع ضمك 1/1، في الجولة الماضية من دوري المحترفين، وقال "خسرنا النقاط كاملة بالأخطاء التي كان من الممكن تفاديها والظفر بالعلامة الكاملة"، مشيرا إلى أنه ليس هناك فريق بإمكانه الفوز في كل مباراة، والأهم التصحيح خلال المرحلة المقبلة.

ووجد الرباعي: عمر هوساوي، عبدالله مادو، عبدالله الخيبري، وحمد آل منصور، في عيادة النادي للإصابات المختلفة، مع تأكيدات طبية بإمكانية غيابهما عن لقاء الفتح.

وحوى تدريب النصر، تمارين في صالة الحديد، وأخرى بدأت بالجري حول الملعب قبل أن يخضع الجهاز الفني اللاعبين للجزء التكتيكي في منتصف الملعب.