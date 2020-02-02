دوري كأس محمد بن سلمان .. الأعلى آسيويا بقيمة 373 مليون يورو

قفز دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى المركز الأول في الدوري الأعلى قيمة سوقية في قارة آسيا، متصدرا تصنيف القيمة السوقية لأول مرة في تاريخه، وفقا لـ"ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص بالقيمة السوقية في الدوريات العالمية وانتقالات اللاعبين، رغم أنه يحتل المركز التاسع في عدد اللاعبين المحترفين.

وأصبح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الدوري الأعلى قيمة سوقية من بين الدوريات العربية في القارتين الآسيوية والإفريقية، والـ23 عالميا، حيث أتى بعد عشرة دوريات في قارة أوروبا متقدما على الدوري الأوكراني، اليوناني، الكرواتي، السويسري، وغيرها، كما جاء خلف ستة دوريات في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، وأغلى قيمة سوقية من جميع دوريات إفريقيا، وأوقيانوسيا.

وبلغت القيمة السوقية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "373.43 مليون يورو"، متفوقا على الدوري الصيني بفارق 6.7 مليون يورو حيث بلغت قيمته السوقية 366.70 مليون يورو، ثم الدوري الياباني الذي حل ثالثا بقيمة سوقية بلغت 357.68 مليون يورو، وهي الدوريات الوحيدة في القارة التي بلغت قيمتها السوقية 350 مليون يورو وأكثر، فيما لم يتجاوز أي دوري في آسيا قيمته السوقية أكثر من 200 مليون يورو.

وكشف معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأندية صرفت ما لا يقل عن 300 مليون ريال خلال فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" التي أقفلت أبوابها عند الساعة الـ12 الجمعة الماضي.

ودون "ترانسفير ماركت" القيمة السوقية لـ22 دوري في القارة إضافة إلى عدد من مسابقات الكأس، أصبح فيها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الأغلى.

وتصدر الدوري السعودي للمحترفين قائمة الدوري الأغلى رغم تقييده فقط 441 لاعبا يمثلون 16 فريقا من بينهم 112 محترفا أجنبيا، رغم وجود دوريات تضم أكثر من 500 لاعب، حيث يتصدر قائمة الأغلى من عدد اللاعبين في الدوري الياباني، الذي تملك فرقه 568 لاعبا يمثلون 18 فريقا، والصيني الذي يضم 516 يمثلون 16 فريقا.

ويدين الدوري بالفضل الكبير في قفزته الكبيرة للدعم الكبير من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عقب القرار التاريخي بسداد جميع الديون ودعم الأندية، ما جعلها تستقطب أفضل المحترفين الأجانب من الدوريات العالمية.