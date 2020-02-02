ارتفاع إنتاج روسيا من النفط في يناير بعد استثناء المكثفات من التزامات أوبك بلس

ارتفع إنتاج روسيا من النفط في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، في أعقاب اتفاق مع تحالف أوبك بلس لاستثناء المكثفات من حصتها الإنتاجية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية" نقلا عن انترفاكس الروسية وبيانات أولية للوحدة "سي دي يو-تيك" بوزارة الطاقة الروسية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن انترفاكس أن روسيا ضخت الشهر الماضي 47.72 مليون طن من خام النفط والمكثفات، وهو الزيت الخفيف المستخرج من الغاز الطبيعي.

ويعادل الرقم، الذي قد يتم تعديله، حوالي 28ر11 مليون برميل في اليوم في المتوسط، استنادا إلى أن نسبة التقريب القياسية وهي 7.33 برميل لكل طن.

ووفقا لبلومبرج، لا توفر عادة بيانات "سي دي يو-تيك" رقما منفصلا لإنتاج خام النفط، لذا لا يمكن استخدامه لقياس مدى التزام روسيا بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.

ويشدد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك على أن الاستثناء لا يمثل ثغرة، وأن روسيا ستتسم بالشفافية فيما يتعلق بإنتاجها من النفط.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الوزارة بيانات ديسمبر أظهرت كيف يمكن أن تكشف روسيا عن التزامها.

وعلى الرغم من أن البيان كان أقل تفصيلا عن بيانات وحدة "سي دي يو-تيك"، فقد قسم تخفيضات الإنتاج إلى خام النفط والمكثفات، مقارنة مع نقاط القياس الرئيسية ذات الصلة في أكتوبر عام .2018