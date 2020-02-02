كاتبة ألمانية: انستجرام يصيب بالإدمان بنسبة أكثر من الكحول والسجائر

حذرت كاتبة ألمانية شابة من إدمان موقع انستجرام الخاص بمشاركة الصور، وأوضحت في كتابها الجديد أن استخدام الموقع قد يتحول إلى إدمان. يشار إلى أن الكتاب الذي يحمل عنوان "إلغاء المتابعة- كيف يدمر انستجرام حياتنا" سيطرح في الأسواق يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 فبراير الجاري. وقالت الكاتبة الشابة نينا شينك 27 عاما بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، اليوم : "أود أن أقول: من يقضي ساعتين على انستجرام يوميا، يعد مدمنا... إذا كانت اهتماماتك الحياتية تقتصر على ذاتك فحسب، وإذا كنت تحيا لأجل أن يترك آخرون علامة إعجاب على صورك، فلا يمكن أن يكون ذلك أمرا صائبا"، لافتة إلى أن ذلك يعني أن انستجرام يصيب بالإدمان بنسبة أكثر من الكحول والسجائر.

