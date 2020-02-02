استمراراً لجهود هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير خدماتها، أطلقت الهيئة خدمة إلكترونية تتيح التقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية إلكترونياً، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات لمقدمي طلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وذلك في إطار تعزيز الثقة من خلال الربط الإلكتروني والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
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- هيئة السوق المالية: إطلاق خدمة طلب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية
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