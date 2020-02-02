"سامبا" تربح 3.9 مليار ريال خلال 2019 بارتفاع 30 %

أعلنت مجموعة "سامبا" عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31 (12 شهرا) حيث حقق صافي ربح بلغ 3.991 مليون ريال بارتفاع 30 % عن العام 2018.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح لارتفاع صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة بنسبة 30.4%. ويعود ذلك بسبب انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالعام الماضي حيث تضمنت 2018 مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.

علاوة على ذلك ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4% ويعود ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، و أرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل المتاجرة ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة وسندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

ويقابلها ارتفاع مصروف العمليات التشغيلية بنسبة 52.7% ويعود ذلك بسبب ارتفاع مخصص انخفاض الائتمان، ورواتب ومافي حكمها ، والاستهلاك و المصاريف العمومية و الإدارية الأخرى ، يقابلها جزئيا انخفاض في المصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني.