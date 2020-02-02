 اللجنة الفنية لأوبك+ تجتمع 4 و5 فبراير لمناقشة أثر فيروس كورونا

قالت مصادر في أوبك+ إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين قررت الاجتماع يومي الرابع والخامس من فبراير الجاري في فيينا لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط. وأضافت المصادر أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس آذار أو تطبيق تخفيضات أعمق.

ويدرس المسؤولون في أوبك خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودي بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط.