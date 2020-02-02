الصحة العالمية: معظم البلدان ستجهز لكشف كورونا خلال الأسبوع

أكدت منظمة الصحة العالمية، وجود تنسيق لتأمين كشف فيروس كورونا في مصر، وذلك في إطار متابعتها اليومية لتطورات انتشار الفيروس.

وفي مؤتمر صحفي من القاهرة، قال ممثلو المكتب الإقليمي لمنظمة منظمة الصحة العالمية، إن معظم البلدان ستكون مجهزة لكشف هذا الفيروس خلال الأسبوع.

وأضاف ممثلو المنظمة الدولية، أنه يوجد في المنطقة والعالم، مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة، وشددوا على أنهم يتابعون وبشكل يومي تطورات الفيروس.

وكانت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران قالت إنه تقرر إرسال طائرة خاصة، صباح الأحد، لإعادة المصريين الموجودين في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان الصينية.

وذكرت المصادر أن الطائرة تحمل على متنها فريقا طبيا متكاملا، اختارته وزارة الصحة المصرية، وسيكون في انتظارهم، عند العودة إلى القاهرة، فريق مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

وكان نحو 24 بلدا أعلن اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.