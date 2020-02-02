الأسهم السعودية تغلق جلسة مطلع الأسبوع على تراجع 1% بضغط "المصارف"



أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم جلسة مطلع الأسبوع على تراجع بضغط من اداء القطاع البنكي والذي تراجع بأكثر من 1.5 في المائة، حيث فقد المؤشر العام مستوى 8200 نقطة.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 1.08 في المائة أو ما يعادل نحو 89 نقطة ليغلق عند مستوى 8157 نقطة، ويأتي ذلك بضغط رئيسي لقطاع البنوك ثم قطاع المواد الاساسية.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.8 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 157.66 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 166.2 ألف صفقة.

في حين تراجعت أسهم مصرف الإنماء بنحو3.7 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعمالهم للعام 2019، حيث حقق مصرف الإنماء تراجع بصافي أرباحها بنحو 11.2 في المائة عند 2.53 مليار ريال.

وتصدرت أسهم شركة اسمنت أم القرى وكذلك الشرقية للتنمية المكاسب حيث ارتفعت بالنسبة العليا، في المقابل ارتفعت أسهم 36 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 151 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم مصرف الإنماء الخسائر، تلاه صندوق تعليم ريت والذي تراجع بنحو 3.5 في المائة، ونحو 3.4 في المائة تراجعت لأسهم سوليدرتي تكافل.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 3 في المائة، وبتداولات عند 8.4 مليون ريال وذلك عبر تداول 200 ألف سهم.